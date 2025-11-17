La scomparsa di Daniela Ruggi a “Storie di sera” su Rai 1

La scomparsa di Daniela Ruggi a “Storie di sera” nella notte su Rai 1. Eleonora Daniele torna sul caso che rimane un mistero irrisolto

Lunedì 17 novembre torna “Storie di sera”, il programma condotto da Eleonora Daniele in onda alle 23.30 su Rai 1. La scomparsa di Daniela Ruggi, avvenuta il 18 settembre 2024 a Vitriola, in provincia di Modena, rimane un mistero irrisolto.

Lunedì 17 novembre “Storie di sera”, il programma condotto da Eleonora Daniele alle 23.30 su Rai 1, torna a parlarne perché le indagini e le ricerche continuano, con sviluppi recenti che includono nuovi accertamenti tecnici e segnalazioni. Tante sono le testimonianze, mentre in studio, Domenico Lanza, detto “lo sceriffo”, si sfoga: per lui la Procura ha chiesto l’archiviazione, ma sta vivendo un vero e proprio incubo.

Poi la storia di un’altra donna, Greta Spreafico, di cui si sono perse le tracce ormai da più di tre anni. Dietro la scomparsa della donna originaria di Erba, ci sarebbe un movente economico e l’ex fidanzato avrebbe fornito un alibi che non regge.