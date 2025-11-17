La New York di Woody Allen in “Un’altra donna” su Rai 5: la trama del film

È ispirato al cinema di Bergman il film diretto da Woody Allen “Un’altra donna”, in onda lunedì 17 novembre alle 23.20 su Rai 5

È ispirato al cinema di Bergman il film diretto da Woody Allen “Un’altra donna”, in onda lunedì 17 novembre alle 23.20 su Rai 5. A New York, Marion, scrittrice alto borghese, si ritira in un appartamento per lavorare al suo nuovo libro. Ascoltando per caso le sedute di una giovane con il suo terapeuta, è costretta a fare i conti con un’esistenza infelice e con i ricordi del marito Ken e dell’amante Larry. Nel cast Gene Hackman, Mia Farrow, Gena Rowlands, Ian Holm, Blythe Danner, Sandy Dennis.