Fuori “Tenue”, il nuovo singolo dei Codaluna

Da oggi è disponibile “Tenue”, il nuovo singolo dei Codaluna, accompagnato dal videoclip ufficiale girato a Gibellina, città che nel 2026 sarà la prima Capitale dell’Arte Contemporanea. Il brano del duo formato da Francesco Paolo Mirabile (basso e synth) e Antony Mannone (voce e chitarra), intreccia musica e visione in un’esperienza sensoriale sospesa tra reale e virtuale, dove la fragilità umana diventa materia sonora e poetica, trasformando l’ascolto in un viaggio intimo e simbolico.

Il protagonista di “Tenue”, sospeso in una sacca amniotica, vive una passione platonica verso una donna ideale: una sorta di Leopardi contemporaneo incapace di comunicare l’immensità dei propri sentimenti. “La sua esistenza è imprigionata in una dimensione artificiale, dove l’interazione umana si è ridotta a simboli e frasi spezzate, riflesso della superficialità delle relazioni contemporanee. La sua mente è connessa – racconta il duo – a una macchina generatrice di realtà, da cui emergono due entità: proiezioni di desiderio, conflitto e conoscenza. Questi esseri, cioè incarnazioni delle sue tensioni emotive, attraversano una Gibellina rarefatta e surreale, scolpita dalle visioni architettoniche del passato e trasformata in un paesaggio distopico, sospeso tra memoria e futuro”.

Il videoclip, diretto da Salvino Martinciglio, traduce visivamente questa tensione emotiva in un paesaggio distopico dove ogni gesto diventa riflesso dell’interiorità. Il percorso dei protagonisti – interpretati da Antony Diego Mannone, Francesco Paolo Mirabile e Gloria Pia Salvato – culmina in un incontro che spezza l’illusione: il contatto tra i due amanti dissolve la barriera della simulazione. In quell’istante, il protagonista lacera la sacca che lo trattiene e rinasce a nuova vita, reale, consapevole, umana. “Girato tra le architetture visionarie di Gibellina, il videoclip di Tenue è una metafora visiva della nascita e della liberazione. Le immagini, sospese tra sogno e coscienza, raccontano la lotta di un cuore che vuole liberarsi da un mondo di simulazioni per tornare a sentire davvero. Si tratta un invito a ricordare che l’amore autentico non può essere imprigionato da schermi o algoritmi”.

“Tenue” è scritto e composto da Francesco Paolo Mirabile e Antony Diego Mannone. La produzione e il mix portano la firma di Fabio Genco, mentre il mastering è a cura di Carlo Madaghiele. Il videoclip, diretto e prodotto da Salvino Martinciglio, vede come protagonisti Gloria Pia Salvato, Francesco Paolo Mirabile e Antony Diego Mannone. Girato tra le suggestive architetture di Gibellina, il video traduce in immagini la dimensione onirica e simbolica del brano.

Codaluna è un progetto musicale nato nel 2020 a Marsala, in Sicilia, durante i mesi sospesi della pandemia. Fondato da Francesco Paolo Mirabile (basso e synth) e Antony Mannone (voce e chitarra), il duo dà vita a un universo sonoro che fonde alternative rock ed elettronica in un linguaggio intenso, viscerale e profondamente introspettivo.

Il sound di Codaluna nasce dall’incontro tra melodie evocative e atmosfere elettroniche cupe, ispirandosi a nomi come Depeche Mode, Nine Inch Nails, Subsonica e Bluvertigo, ma mantenendo sempre un’identità originale e contemporanea.

Attualmente il progetto è impegnato nella realizzazione del primo album d’esordio, “2 giorni di buio”, un concept album in cui ogni brano è un frammento di un unico viaggio narrativo. Il disco esplora le molteplici sfaccettature dell’esperienza umana – dalla depressione al suo superamento, dal conflitto interiore alla rinascita, dall’amore tossico alla ricerca del proprio io più autentico. “L’amore è l’unica cosa per cui vale la pena vivere e l’unica cosa per cui vale la pena morire.”

Ad oggi il duo ha pubblicato quattro singoli inediti disponibili su tutte le piattaforme digitali. Tutti i brani nascono in home studio e vengono poi sviluppati attraverso un lavoro di produzione e sound design curato da Fabio Genco, che collabora con il gruppo anche alla definizione degli arrangiamenti, dando forma a un paesaggio sonoro coerente, potente e ricco di sfumature.

La missione di Codaluna è dare voce a ciò che spesso rimane sepolto nel silenzio: il buio, la rinascita e tutto ciò che esiste nel mezzo. Ogni canzone è un frammento di luce nell’oscurità, un modo per dare forma a ciò che non trova parole.