Fuori il video di “Sogni sgretolati” il nuovo singolo di Manuel Dang, brano enigmatico e ineffabile, già in radio e disponibile in digitale (Musica è / The Orchard).

“Con questo singolo vorrei enfatizzare il tentativo di potersi immergere nei sentimenti e nelle emozioni della propria amata, al fine di comprenderne lo stato interiore, questo è un percorso permeato da sguardi, impressioni e l’immenso splendore di lei che, nel suo dissidio, appare allo stesso modo, profonda e straordinaria. Pertanto il maturare di questa relazione, permette l’instaurarsi di una sorta di muro protettivo innalzato alle spalle della ragazza che non potrà mai sentirsi afflitta o pugnalata alle spalle – racconta Manuel Dang – il ritornello è nato quasi tutto d’un fiato, stavo suonando la chitarra e quelle parole mi sono venute in mente con una melodia già formata, come se la canzone stesse bussando alla porta. Il titolo, in realtà, è venuto subito dopo ed è direttamente legato a quella spontaneità. L’ho scelto perché è la frase chiave, la vera essenza emotiva del ritornello, volevo che catturasse immediatamente quel senso di immersione e protezione di cui parlo, quel desiderio di entrare nell’anima della persona amata. È un titolo che ti anticipa subito il cuore del messaggio.”

Qui il video: https://youtu.be/kPavBcvG52o