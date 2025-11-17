Enrica Bonaccorti racconta il tumore al pancreas: “Ho scelto le musiche per il funerale”

Enrica Bonaccorti racconta il tumore in tv: “Ho scelto le musiche per il funerale”. L’ex conduttrice ha raccontato di aver vissuto quattro mesi chiusa in casa, senza voler vedere nessuno

Un tumore al pancreas che non regredisce, che al momento non è operabile e che per 4 mesi l’ha fatta vivere isolata dal mondo e chiusa in casa, senza voler vedere nessuno. Ora, dopo aver accettato la malattia e la convivenza con essa, con una parrucca biondissima (“Mi sta bene?”) Enrica Bonaccorti, 75 anni, è tornata in televisione per raccontare come sta. Lo ha fatto in una lunga intervista a Silvia Toffanin, a Verissimo, andata in onda ieri pomeriggio domenica 16 novembre.

“Sono stata assente a me stessa“, ha raccontato l’ex conduttrice Enrica Bonaccorti parlando dei mesi vissuti chiusa in casa come per nascondersi dal mondo. “Non avevo voglia di parlare con nessuno, non rispondevo al telefono, non tiravo neanche su la serranda della camera da letto. Volevo annullarmi e non volevo far nulla: per quattro mesi sono stata proprio assente a me stessa, aspettavo, sono rimasta in un letargo a occhi aperti dal quale mi sono svegliata grazie alla gente”, racconta. Poi però, soprattutto grazie all’aiuto della figlia, è riuscita a riprendersi. E ha accettato l’invito a pranzo arrivato da Renato Zero, che le ha fatto una sorpresa inaspettata. “Sapevo che mi voleva bene, però ha tanti impegni, sta per fare la tournée nuova… Poi un giorno è venuto a casa e un’altra volta mi ha detto: ‘Andiamo fuori’. ‘Ma come, non sono mai andata fuori, se non una volta che m’hanno portata fuori mezz’ora a pranzo’ ho detto. ‘No, no, devi venire a mangiare il pesce’. E così mi ha portato in un posto bellissimo con la sua famiglia”. Al suo fianco poi c’è sempre la figlia Verdiana, suo nipote, mentre il pensiero va spesso al compagno Giacomo, cui è stata legata per due decenni, scomparso quattro anni fa: “Con lui vicino sarei stata tranquilla”.

Durante l’intervista Enrica Bonaccorti ha mostrato di non aver perso l’ironia che l’ha sempre contraddistinta. “Sto bene con questi capelli finti?“, ha chiesto a Silvia Toffanin e ai telespettatori, non nascondendo il fatto di indossare una parrucca. E ha anche raccontato di aver già fatto testamento e dato le indicazioni per il funerale, con tanto di canzoni che vorrebbe venissero cantate quel giorno: le musiche di George Gershwin e Annie Lennox.

Quanto al cancro al pancreas con cui sta combattendo, purtroppo non sta regredendo. L’ex conduttrice, che ha scoperto il tumore per caso durante una visita senza aver avuto sintomi particolari se non una grande fiacca, ha raccontato di essersi sottoposta a chemioterapia e radioterapia e che ora, per due mesi e mezzo, non dovrà più fare nulla. Fino alla prossima Tac. “Sto bene, anche durante le terapie sono stata meglio di quello che mi aspettavo. Al momento con le chemio il tumore non è regredito, ma non si è nemmeno spostato e non ha prodotto metastasi. Sto sperando di poter essere operata a un certo punto ma prima dovrà come staccarsi dal pancreas“. Quando l’estate scorsa ha saputo di avere un tumore, ha raccontato Bonaccorti, il pensiero è andato subito dritto all’attrice Eleonora Giorgi, che ha avuto lo stesso tumore ed è morta nel marzo scorso. “Eravamo molte legate, avevo seguito la sua avventura, pensavo che non sarei stata brava come lei“.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)