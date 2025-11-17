Atmosfera natalizia in cucina a “E’ sempre Mezzogiorno!” su Rai 1

Da oggi su Rai 1 nuova settimana con “E’ sempre Mezzogiorno!” con Antonella Clerici. Atmosfera natalizia in cucina. E lunedì arriva Lino Guanciale

C’è già aria di Natale, nello studio di “È sempre mezzogiorno!” in onda da lunedì 17 a venerdì 21 novembre alle 11.55 su Rai 1. Antonella Clerici ha deciso di addobbare con luci, abeti e dettagli come da tradizione la sua cucina nel bosco, a partire da lunedì 17. Al centro dello studio, è un’altalena il set delle interviste con gli ospiti che si avvicendano ogni settimana. Lunedì 17 novembre sarà ospite di Antonella Clerici l’attore Lino Guanciale e martedì 18 la scrittrice Laura Imai Messina.

Si rinnoverà inoltre il filo diretto della conduttrice con il suo pubblico: molte le manches di gioco previste anche questa settimana. In palio buoni spesa, divani e set di pentole, registrandosi sul sito internet www.GiocheRai.it oppure al numero 06.37722090.

Nel cast fisso del programma, Fulvio Marino è il re dei lievitati: infornerà pane ogni giorno diverso. La “curatrice del benessere” Evelina Flachi, nutrizionista, insegnerà come mangiare in modo salutare senza rinunciare al gusto e Alfio Bottaro assaggiatore dei piatti porterà come sempre allegria in studio. Daniele Persegani inoltre spiegherà ricette perfette per colazioni, pranzi e cene.

Tornerà anche l’appuntamento con Andrea Amadei, sommelier e gastronomo che presenterà produttori di eccellenze made in Italy e con la giornalista Angela Frenda che abbinerà il racconto di storia, cultura e spettacolo a una ricetta iconica. Federico Quaranta condurrà i telespettatori nei paesaggi più belli della Penisola e venerdì, il consueto appuntamento con Carlotta Mantovan che racconterà le novità più “sfiziose” del mondo del food.

La trasmissione è realizzata dalla direzione intrattenimento Day Time della Rai in collaborazione con Stand by me.