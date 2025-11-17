ASUS Republic of Gamers annuncia lo chassis ROG Strix Helios II. Il case gaming mid-tower è dotato di pannelli laterali in vetro temperato, pannello frontale in alluminio

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato oggi il lancio di ROG Strix Helios II, uno chassis in formato mid-tower dal design elegante e raffinato, dotato di un sistema di raffreddamento efficiente e di ampio spazio per facilitare il processo di assemblaggio. Il telaio presenta distintivi elementi esterni in alluminio, un layout interno ottimizzato ed un’incredibile flusso d’aria, progettato per garantire la massima efficienza durante le sessioni di gioco più intense.

Helios II è dotato di molteplici funzionalità per semplificare l’assemblaggio dei componenti ed offre versatili opzioni di installazione. Gli utenti hanno a disposizione numerose porte frontali per collegare tutte le loro periferiche e possono persino ricaricare i loro dispositivi mobili compatibili grazie alla ricarica rapida offerta dalla porta USB-C® con Power Delivery da 60 watt presente nel pannello frontale. Il montaggio è ulteriormente agevolato grazie al design spazioso di Helios II, alle numerose funzionalità di installazione senza attrezzi ed alle numerose soluzione di ottimizzazione nella gestione dei cavi. Combinando questi vantaggi con l’estetica e le capacità di raffreddamento di questo case, gli utenti scopriranno che ROG Strix Helios II è davvero unico nel suo genere.

Un aspetto accattivante

Disponibile in colorazione nera oppure bianca, il ROG Strix Helios II concilia con attenzione un’estetica audace da gaming con dettagli di design innovativi. Il pannello frontale in alluminio con griglia a rombi si distingue per il caratteristico design a lamelle e la sorprendente combinazione di colori monocromatica. Gli appassionati potranno inoltre mettere in risalto i loro modelli di schede grafiche ASUS GeForce RTX serie 50 in colorazione bianca all’interno di questo elegante chassis, mantenendo il coordinamento cromatico di tutte le componenti con anche le loro periferiche.

Il pannello frontale dell’Helios II ripropone un accattivante design con griglia a diamante che consente l’ingresso di un ampio flusso d’aria di raffreddamento. Questo intricato motivo valorizza ulteriormente gli elementi in alluminio del case, attirando l’attenzione sugli eleganti dettagli, come il logo ROG in rilievo 3D sul pannello frontale. Questi inserti di alta qualità creano un look elegante ed orientato alle prestazioni che si adatta bene alla configurazione di qualsiasi appassionato. I pannelli laterali in vetro temperato mettono in mostra i componenti interni e qualsiasi effetto RGB con cui l’utente voglia personalizzare la propria configurazione assemblata all’interno del ROG Strix Helios II.

Il design a lamelle del pannello frontale favorisce l’ottimizzazione del flusso d’aria mentre grazie al filtro con struttura 3D posizionato dietro al pannello, gli appassionati possono apprezzare la potenza di raffreddamento delle ventole frontali senza dover sentire un rumore eccessivo.

Questo case è inoltre dotato di quattro ventole da 140 mm preinstallate, ciascuna con telai extra spessi da 28 mm, tre posizionate nella parte anteriore ed una in quella posteriore. Rispetto ai modelli standard presenti sul mercato, queste ventole sono in grado di movimentare un’analoga quantità d’aria a parità di livelli di rumorosità, potendo comunque e aumentare la velocità per raggiungere il potenziale massimo.

Il case offre, inoltre, la possibilità di installare un doppio radiatore da 360 mm grazie alla predisposizione dei punti di ancoraggio presenti sia sul pannello frontale che quello superiore. Questa peculiarità rende il ROG Strix Helios II la soluzione ideale per assemblare sistemi custom cooling ultra silenziosi oppure per installare contemporaneamente una configurazione di fascia alta con la scheda grafica ROG Astral LC GeForce RTX™ 5090 ed il dissipatore CPU ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB AIO.

Ideale sia per i giocatori più esperti che per tutti gli appassionati

Questo chassis è la soluzione ideale per ogni appassionato. Grazie alla sua capacità di supportare l’installazione di schede video di lunghezza fino a 450 mm, può comodamente ospitare anche le varianti più imponenti, sia in orientamento verticale che orizzontale, delle schede grafiche NVIDIA® GeForce RTX™ serie 50. Può anche ospitare facilmente un sistema di raffreddamento custom cooling ed è compatibile con lo standard EATX, consentendo l’installazione anche delle schede madri di grandi dimensioni come la Crosshair X870E Extreme.

Le generose dimensioni dello chassis e le numerose novità introdotte lo rendono il candidato ideale per l’installazione delle configurazioni più ambiziose. Inoltre, il design del pannello laterale con sgancio mediante tasto consente agli utenti di rimuovere entrambi i lati del case senza attrezzi.

Helios II è poi dotato di un supporto PCIe® brevettato e posizionato nella parte posteriore che rende possibile l’installazione senza attrezzi delle schede di espansione. Inoltre, la staffa PSU rimovibile, posizionata sul retro dello chassis, garantisce la massima facilità di inserimento e rimozione degli alimentatori.

Chi preferisce una configurazione ordinata apprezzerà sicuramente il generoso spazio di 33 mm riservato per il passaggio dei cavi. Il connettore unificato per la gestione dei cavi del pannello frontale ne semplifica il collegamento, mentre il coperchio passacavi nasconde alla vista i cablaggi antiestetici. Inoltre, le clip posteriori posizionate nella parte esterna, offrono un modo semplice per gestire l’instradamento dei cablaggi delle periferiche.

Per un’ulteriore ottimizzazione dei cavi, il controller integrato offre la possibilità di controllare in maniera centralizzata fino ad un massimo di sei componenti ARGB e sei ventole PWM, semplificando la gestione dell’illuminazione e del raffreddamento per la massima facilità di configurazione fai da te.

Funzionalità innovative per un’esperienza di gioco eccezionale

Helios II offre una vasta gamma di connessioni sul pannello I/O frontale, consentendo agli appassionati di accedere facilmente alle porte più utilizzate, tra cui quattro USB 3.0 Type-A e due porte USB 20Gbps Type-C® con funzionalità di trasferimento dati e ricarica rapida da 60W. Gli utenti possono collegare queste porte ad una scheda madre compatibile per trasformare il pannello frontale del PC in una comoda stazione di ricarica rapida. Sono inoltre presenti un jack per cuffie e microfono e i pulsanti dedicati per l’accensione, il ripristino ed il controllo dei LED.

Le iconiche cinghie in tessuto conferiscono al case ROG Strix Helios II l’inconfondibile look distintivo e sono progettate per favorire la presa, grazie alla loro doppia struttura a forma di X. Ciò semplifica il trasporto dello chassis dopo l’assemblaggio e ne rende più facile il trasporto oppure lo spostamento all’interno di una stanza o in un altro luogo della casa.

Il case definitivo per il gaming

Il ROG Strix Helios II è il case definitivo per i giocatori che desiderano funzionalità e stile. Con il suo esclusivo design a griglia diamantata, le numerose ottimizzazioni, le comode cinghie per il trasporto e lo spazio ampio per qualsiasi componente, è la scelta ideale per chiunque voglia davvero potenziare la propria postazione ROG oppure crearne una ex novo.

DISPONIBILITÀ E PREZZI

ASUS ROG Strix Helios II è disponibile sull’eShop ASUS Italia, presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS ed i principali Partner commerciali ASUS al un prezzo di 405,90 €. Si prega di contattare il rappresentante ASUS locale per ulteriori informazioni.