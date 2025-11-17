“Aosta, città di Augusto” su Rai Storia per “Italia. Viaggio nella bellezza”

Aosta compie 2050 anni. Fondata nel 25 a.C., per volere dell’imperatore Augusto, la racconta “Italia. Viaggio nella bellezza” su Rai Storia

Aosta compie 2050 anni. Fondata nel 25 a.C., per volere dell’imperatore Augusto, la nuova colonia nasce come avamposto strategico per il controllo delle vie transalpine e per la romanizzazione della regione. Un anniversario che invita a riscoprire la sua storia, dalle origini più remote alla grandezza romana, raccontata dalla puntata di “Italia. Viaggio nella bellezza” – firmata da Alessandro Varchetta, con la regia di Eva Frerè, in onda lunedì 17 novembre alle 21.10 in prima visione su Rai Storia.

Oggi, a più di due millenni di distanza, la piccola Roma delle Alpi conserva ancora intatta l’impronta di quell’epoca: le mura, la porta Praetoria, l’arco di Augusto, il criptoportico, il teatro romano – sono monumenti che non appartengono solo al passato, ma sono parte integrante della città viva in cui la storia si legge in superficie, camminando tra le sue pietre.

Ma è una storia che affonda in un tempo ancora più lontano. In occasione dei 2050 anni dalla fondazione romana, il documentario va oltre il mito delle origini imperiali, riportando alle radici più profonde della città e della valle. Le tracce di insediamenti preistorici, i complessi megalitici di Saint-Martin-de-Corléans, i reperti del Neolitico raccontano di comunità antichissime che abitavano queste terre già migliaia di anni prima dell’arrivo delle legioni.

Una civiltà silenziosa ma ricca di significato, che ha lasciato allineamenti sacri, tombe monumentali, simboli incisi nella pietra. Testimonianze misteriose e potenti che ancora oggi parlano di riti, di vita quotidiana, di un rapporto profondo con la natura e il paesaggio alpino.

Un anniversario che diventa un’occasione per guardare oltre la superficie, per attraversare le epoche e scoprire come questa città, incastonata tra le montagne, sia stata crocevia di popoli, culture e civiltà.