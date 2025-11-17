A “Lo Stato delle Cose” oggi su Rai 3 le novità sull’ inchiesta di Garlasco

Stasera su Rai 3 a “Lo Stato delle Cose” le novità sull’ inchiesta di Garlasco. Santoro, Cerno e Casini in studio con Massimo Giletti

Nuovo appuntamento con Massimo Giletti e il suo “Lo Stato delle Cose”, lunedì 17 novembre alle 21. 20 su Rai 3. Michele Santoro commenterà i principali eventi della scena nazionale e internazionale, mentre si confronteranno sulla politica italiana, Pier Ferdinando Casini e il direttore de “Il Tempo” Tommaso Cerno.

Torna l’inchiesta di Garlasco con le ultime novità: i pm di Brescia vogliono vederci chiaro sul giro di soldi versati in contanti dalla famiglia Sempio nel 2017, quando il figlio Andrea era indagato. Soldi che sarebbero serviti a corrompere l’ex pm Mario Venditti. In questi giorni il cerchio si sta stringendo intorno ai nomi di tre avvocati, tra cui quello di Massimo Lovati che sarà presente in trasmissione per raccontare la sua verità.

Si tornerà a parlare poi, di Mondello perché questa settimana il prefetto di Palermo ha firmato un’interdittiva antimafia per la ditta di Rosario Genova – incensurato – a cui la società “Italo Belga” appaltava dei lavori sulla spiaggia della famosa località turistica siciliana.