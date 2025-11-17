A “Elisir” stamani su Rai 3 le malattie intestinali e le dermatiti

La puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda lunedì 17 novembre alle 10.55 su Rai 3, si occuperà in apertura delle MICI, ossia le malattie infiammatorie croniche intestinali. Patologie croniche autoimmuni e geneticamente predisposte, che causano infiammazione e ulcerazione nel tratto gastrointestinale, in particolare il Morbo di Crohn e la Colite Ulcerosa. In studio Silvio Danese, direttore della Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva all’Ospedale San Raffaele di Milano, darà indicazioni per la gestione dei sintomi e le novità terapeutiche oggi a disposizione.

A seguire, nella rubrica “È vero che?”, si sfateranno i falsi miti sui sonniferi. In quali casi è necessario prenderli? Possono provocare effetti collaterali? Devono essere prescritti dal medico? Si farà chiarezza in studio con Federica Provini, neurologa e docente di Neurologia all’Università di Bologna.

Nello spazio conclusivo dell’“ABC della salute”, si parlerà di dermatiti, infiammazioni della pelle che si manifestano con rossore, prurito e gonfiore e che, in forme più severe, possono portare a vesciche, desquamazione e formazione di croste. In studio Lucia Lospalluti, dell’Unità Operativa di Dermatologia al Policlinico di Bari, spiegherà le cause e i trattamenti adeguati alle varie forme di dermatite.