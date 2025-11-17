A “Elisir” stamani su Rai 3 le malattie intestinali e le dermatiti

La puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda lunedì 17 novembre alle 10.55 su Rai 3, si occuperà in apertura delle MICI
La puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda lunedì 17 novembre alle 10.55 su Rai 3, si occuperà in apertura delle MICI, ossia le malattie infiammatorie croniche intestinali. Patologie croniche autoimmuni e geneticamente predisposte, che causano infiammazione e ulcerazione nel tratto gastrointestinale, in particolare il Morbo di Crohn e la Colite Ulcerosa. In studio Silvio Danese, direttore della Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva all’Ospedale San Raffaele di Milano, darà indicazioni per la gestione dei sintomi e le novità terapeutiche oggi a disposizione.
A seguire, nella rubrica “È vero che?”, si sfateranno i falsi miti sui sonniferi. In quali casi è necessario prenderli? Possono provocare effetti collaterali? Devono essere prescritti dal medico? Si farà chiarezza in studio con Federica Provini, neurologa e docente di Neurologia all’Università di Bologna.
Nello spazio conclusivo dell’“ABC della salute”, si parlerà di dermatiti, infiammazioni della pelle che si manifestano con rossore, prurito e gonfiore e che, in forme più severe, possono portare a vesciche, desquamazione e formazione di croste. In studio Lucia Lospalluti, dell’Unità Operativa di Dermatologia al Policlinico di Bari, spiegherà le cause e i trattamenti adeguati alle varie forme di dermatite.