Tragedia a Mesenzana, in provincia di Varese: 81enne uccide la moglie a coltellate

A 81 anni, ha ucciso la moglie a coltellate: ennesimo femminicidio a Mesenzana, in provincia di Varese, dove ieri pomeriggio una donna di 81 anni è stata uccisa dal marito. L’omicidio è avvenuto in casa. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto per l’anziana non c’era più niente da fare. Dopo aver ucciso la donna, il marito, 81enne, è uscito di casa gridando. È stato fermato dai carabinieri della compagnia di Luino, poi è stato accompagnato in caserma.

La strada in cui è avvenuto il femminicidio, via Pezza, è la stessa in cui, due anni fa, il 44enne Andrea Rossin uccise a coltellate i due figli di 7 e 13 anni, Alessio e Giada, prima di fuggire e suicidarsi. Sono stati uccisi nel sonno, colpiti con un coltello da cucina. L’uomo, che a quanto pare era instabile, si stava separando dalla moglie.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)