Tradizioni e memoria: viaggio in Friuli per Linea Verde oggi su Rai 1

A Linea Verde domenica 16 novembre 2025 alle 12:20 su Rai 1 Peppone Calabrese e Fabio Gallo, con la partecipazione di Margherita Granbassi, arrivano in Friuli Venezia Giulia

Continua il viaggio di Linea Verde per raccontare le piccole comunità, le eccellenze enogastronomiche, gli scenari naturalistici più suggestivi del nostro Paese: domenica 16 novembre 2025 alle 12:20 su Rai 1 Peppone Calabrese e Fabio Gallo, con la partecipazione di Margherita Granbassi, arrivano in Friuli Venezia Giulia, con particolare attenzione ai territori attorno al Tagliamento, dalla Riserva Naturale del Lago di Cornino a San Daniele del Friuli, fino a Valvasone, a Sesto al Reghena e a Casarsa della Delizia, il paese in cui visse Pier Paolo Pasolini e in cui ancora oggi è forte la memoria di questo intellettuale che seppe raccontare con acume il passaggio dalla civiltà contadina e rurale a quella dei consumi.

Nel corso della puntata conosciamo molte famiglie che, di generazione in generazione, hanno deciso di continuare a puntare sul loro territorio: si parla di prodotti d’eccellenza come il prosciutto San Daniele DOP e il formaggio Montasio DOP, di farina di mais prodotta localmente e condita direttamente con i frutti dell’orto invernale, ma soprattutto incontriamo gli artefici di queste eccellenze. Nell’antico borgo di Valvasone si compie un piccolo “viaggio nel tempo”, con la rievocazione medievale, che è diventata uno degli eventi più apprezzati del calendario friulano.