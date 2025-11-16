Torna georgia, georgia: “new tattoo” è il nuovo singolo

Esce il 14 Novembre new tattoo, il nuovo singolo della cantautrice georgia, georgia via Factory Flaws. Il brano è prodotto da Violea

Esce il 14 Novembre new tattoo – il nuovo singolo della cantautrice georgia, georgia via Factory Flaws. Il brano è prodotto da Violea e racconta la voglia di prendere le distanze da una persona e iniziare un nuovo capitolo.

I got a new tattoo

On a body that you

Will never see

It’s so freeing to me

Feel like a brand new person

georgia, georgia spiega così l’idea di new tattoo: “Questo brano nasce da quella sensazione che si prova alla fine di una relazione, quando senti il bisogno di cambiare qualcosa del tuo aspetto per superare la storia e andare oltre. Come quando fai un taglio drastico ai capelli, e ti senti una persona completamente diversa da prima. Ecco, quando la relazione in questione è finita, ho sentito il bisogno di farmi un tatuaggio. Nella mia testa significava che da quel momento in poi il mio corpo sarebbe stato diverso da come quella persona lo aveva visto, quindi in un certo senso era come se non mi conoscesse più oramai. 10/10, consiglio il tatuaggio!”.