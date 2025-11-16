Tennis, oggi in tv l’intervista doppia Sinner – Alcaraz

Oggi in Tv l’intervista doppia Sinner – Alcaraz, i due campioni di tennis, che occupano il numero 1 e 2 del mondo del ranking ATP

Nel giorno in cui si giocherà la finale degli Atp Finals di Torino, in televisione andrà in onda anche un’intervista doppia ai due campioni di tennis che occupano le posizioni di primo e secondo al mondo. Sinner e Alcaraz sono stati intervistati dalla Cnn in una simpatica intervista doppia che andrà in onda oggi, 16 novembre, sul Nove, alle 14.30, in chiaro. La finale degli Atp Finals, sul campo, inizierà invece alle 18. Durante l’intervista alla Cnn (sul sito dell’emittente americana se ne può vedere un piccolo pezzo) hanno parlato della loro rivalità ma anche della loro amicizia, nonché reciproca ammirazione. La Cnn li ha ribattezzati i ‘Sincaraz‘.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)