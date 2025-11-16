Stasera su Rai 2 il film “Quello che non so di te”: la trama

Una storia d’amore tra sogni e difficoltà: domenica 16 novembre alle 21.00 su Rai 2 va in onda “Quello che non so di te”. Finley, una giovane violinista di talento, sta andando a passare un semestre di scuola in Irlanda, quando incontra Beckett, un esuberante e famoso attore cinematografico, impegnato nelle riprese del suo ultimo film fantasy medievale. Tra i due, nonostante siano molto diversi, si crea una forte attrazione e una profonda sintonia, che stimola entrambi a comprendere le loro ambizioni.

Dalla loro storia d’amore inaspettata, Finley impara a prendersi meno sul serio e Beckett a decidere cosa vuole fare del suo futuro. Ma quando le pressioni che circondano la celebrità di Beckett minacciano di distruggere i loro sogni, Finley dovrà decidere cosa è disposta a rischiare per amore. Un film romantico sulla realizzazione dei propri ideali e sul saper riconoscere la felicità quando la vita all’improvviso ci pone di fronte ad una scelta.

“Quello che non so di te” (Usa 2021) Regia di Brian Baugh. Con Rose Reid, Jedidiah Goodacre, Katherine McNamara, Vanessa Redgrave.