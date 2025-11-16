Regali di Natale 2025: le proposte di Ludovica Mascheroni

Eleganza, sobrietà e un tocco di stile contemporaneo: le proposte per Natale di Ludovica Mascheroni, brand italiano specializzato in abbigliamento di alta gamma

Eleganza, sobrietà e un tocco di stile contemporaneo: le proposte per Natale di Ludovica Mascheroni, brand italiano specializzato in abbigliamento di alta gamma, coniugano alta manifattura a uno stile urban chic. Fibre pregiate, in particolare il cashmere, dettagli dal sapore sartoriale che celebrano cura, raffinatezza e artigianalità Made in Italy, una palette colori tipica dell’inverno e delle festività natalizie: i capi firmati Ludovica Mascheroni scaldano l’atmosfera e avvolgono come un morbido abbraccio chi sceglie di metterli sotto l’Albero.

Per lei

In bianco:

Completo in cashmere composto da gonna lunga a tubino, giacchino e maglione con collo alto.

Completo in cashmere composto da mini gonna con abbottonatura laterale, giacchino e maglione con collo alto a coste inglesi e motivo a goccia sulla schiena.

In bordeaux:

Completo in cashmere composto da gonna lunga a tubino, giacchino e maglione con collo alto.

Completo in cashmere composto da mini gonna con abbottonatura laterale, maglione con collo alto e cappotto lungo doppio petto.

In blu:

Completo in cashmere composto da gonna a ruota e maglione con collo alto a coste inglesi e motivo a goccia sulla schiena.

Completo in cashmere composto da mini gonna con abbottonatura laterale, maglione con collo alto e cappotto lungo doppio petto.

Per lui

In verde bosco:

Completo in velluto composto da giacca e pantalone, abbinato al maglione in cashmere con collo alto.

In blu, color vicuña e verdone:

Bomber con zip in cashmere e dettagli in suede

Le proposte per Natale fanno parte della collezione AI-2025/26 di Ludovica Mascheroni. La collezione intitolata “Heritage, Timelessness, Refinement” pone al centro i principi cardine che guidano da sempre il brand italiano specializzato in abbigliamento di alta gamma. “Heritage” per sottolineare ciò che viene trasmesso dal passato, ovvero il saper fare italiano e la sapienza artigianale; “Timelessness” che testimonia uno stile senza tempo e la massima attenzione alla qualità per dare vita a capi durevoli e dunque eterni; “Refinement” per evocare raffinatezza e ricercatezza: canoni estetici votati a un’eleganza sobria e a un lusso sussurrato.

La collezione AI-2025/26 di Ludovica Mascheroni propone un’immagine contemporanea, pur mantenendo la raffinatezza e l’eleganza che da sempre contraddistinguono il brand.

Nella donna, si sperimentano nuove forme e volumi, introducendo uno stile più deciso e moderno. Lo stivale in pelle foderato in cashmere apre la collezione e ispira tre nuovi modelli di gonne – mini, tubino e a ruota – mentre i capispalla si declinano in diverse lunghezze per offrire versatilità e movimento alle silhouette. La maglieria combina linee essenziali, proposte nei colori di collezione per look monocromatici, con modelli più sperimentali caratterizzati da dettagli luminosi e accenti preziosi. La palette cromatica accoglie il colore Pantone Mocha Mousse, abbinato al bordeaux e al beige, tonalità calde e sofisticate, accanto al blu, colore iconico del brand. Il cashmere resta il materiale protagonista, utilizzato per capispalla, gonne e maglieria, mentre la lana viene scelta per i pantaloni. Le lavorazioni mettono in risalto la maestria artigianale del brand, con numerosi capi realizzati in double, tecnica a due strati rifinita a mano, e capi con dettagli luminosi ricamati a mano, come il gilet in cashmere e seta. Il completo in pelle, giacca e pantalone, in blu e testa di moro, tra le novità dallo stile urban chic. Altra novità, il debutto del denim in cashmere, declinato in un pantalone cinque tasche e giacca doppio petto.

Nell’uomo, la palette consolida le nuance simbolo del brand, blu, vicuña e verde, reinterpretate in chiave contemporanea. Materiali e lavorazioni d’eccellenza: il cashmere è impiegato in capispalla, giacche e maglieria, fino al jersey di polo e camicie, arricchiti da dettagli in pelle e impunture sartoriali. Il velluto si rende protagonista con pantaloni e giacche, declinato nel raffinato blu notte, nel verde bosco e nel sofisticato beige chiaro. Accanto all’uomo elegante e dallo stile sartoriale, che ritroviamo nei completi più formali e nei cappotti dal taglio classico sopra il ginocchio, troviamo un uomo dallo stile più dégagé con bomber in cashmere e zip e polo a maniche lunghe in jersey di cashmere, lana e seta.

LUDOVICA MASCHERONI

FLAGSHIPSTORE: Via Gesù 13, Milano

HEADQUARTER: Via Don Luigi Fumagalli 97/99, Mariano Comense (Como)

SHOWROOM MEDA: Via Cadorna 21, Meda (Monza Brianza)

www.ludovicamascheroni.it