Pan Dan pubblica il nuovo singolo “Il contadino”

“Il Contadino” è il nuovo singolo di Pan Dan prodotto da Cosmo, disponibile da giovedì 13 novembre in esclusiva digitale su Bandcamp per Ivreatronic

La scelta di pubblicare il brano esclusivamente su Bandcamp rappresenta un gesto consapevole e coraggioso: un modo per riaffermare l’importanza di mettere l’artista al centro, valorizzando una piattaforma che sostiene la musica indipendente attraverso una politica equa e trasparente nei confronti dei musicisti.

C’era un gioco d’infanzia, di quelli che si fanno con niente: due dita, un avambraccio, qualche pizzicotto e molta immaginazione. Si chiamava “il contadino”. “Per chi non lo sa – dice Pan Dan – ecco un 777 (sottotitoli per non perspicaci). Iniziava così: uno porgeva l’avambraccio e l’altro ci camminava su con le dita fingendosi un contadino. Una zappata di qua (una serie di graffi), una piantata più in là (pizzichi su pizzichi), pioggia, grandine, lampi e vento, et voilà: sulla pelle torturata dalle sevizie apparivano le famose fragoline figlie del martoriamento”.

Da quel ricordo quasi dimenticato nasce “Il Contadino”, il nuovo singolo di Pan Dan: un brano intenso e viscerale, capace di trasformare la memoria fisica del gioco in una traccia sonora ricca di energia e simbolismo. Un “dolce ricordo sbloccato” – come racconta l’artista – che si accende e prende vita attraverso la musica: “La bruciatura dà, la bruciatura toglie… Questa volta ha dato, e Il Contadino vi è nato”.