Oroscopo di oggi, domenica 16 novembre 2025: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, domenica 16 novembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Invece di buttare abiti e oggetti inutilizzati, ricicliamoli, mettiamoli in vendita, barattiamoli. Liberiamo la casa e intaschiamo qualche euro. Non esistono segreti o qualcosa di nascosto che non vengano prima o poi rivelati. Stiamo in campana.
Toro
Ci sentiamo sereni e costruttivi, con la Luna in Vergine che direziona verso mete tangibili le nostre idee e il nostro spirito d’iniziativa. Buone opportunità, un ambiente sereno e rapporti distesi con i colleghi. Alto rendimento nello studio.
Gemelli
La Luna scombina i nostri programmi, mettendo in crisi la razionalità a favore di un torrente di emozioni. Colloqui invalidati da un imprevisto. Perdendo l’obiettivo, esagerare diventa facile. Concretizziamo un obiettivo con senso pratico e strategie mirate.
Cancro
Umore alle stelle, grazie ad aspetti stabilizzanti che alimentano la fiducia in noi stessi e la sensazione di avere molte carte da giocare. Intuizione, sensibilità e perspicacia. Oggi abbonda anche l’intraprendenza, i fatti seguono le parole.
Leone
C’è la possibilità di realizzare un progetto, a patto che organizziamo bene ogni dettaglio. Stare un po’ con e dentro di noi ci può fare solo bene. Una visione chiara della situazione mette in moto energie che possono aiutarci a centrare il bersaglio.
Vergine
Di passaggio nel nostro segno, la Luna incontra il Sole in Scorpione. Nel lavoro e nelle amicizie mettiamo da parte la prudenza e osiamo. Il re e la regina del cielo si focalizzano sui traguardi professionali e ci forniscono il modo adatto per realizzarli.
Bilancia
I valori familiari e la tranquillità domestica sono i più urgenti da salvaguardare, coltiviamo la comunicazione per evitare il ripetersi degli scontri. La fatica non si sente affatto, quando le cose si fanno volentieri e non sono dettate da un’imposizione.
Scorpione
Complice l’alleanza Sole-Luna, è un venerdì tutto improntato sulla professione. Ideale per rimettere ordine, per una ripresa a tutto tondo. Bastano un colpo di mano o un metodo collaudato per risolvere faccende di lavoro piuttosto delicate.
Sagittario
Il passaggio della Luna in Vergine come di consueto modera le ambizioni, ma in compenso ci rende efficaci e operativi nei compiti quotidiani. Accogliamo con gioia un animaletto abbandonato. Il suo affetto ci ripagherà delle cure richieste.
Capricorno
Un buon apporto di grinta e di chiarezza nelle idee, da addebitarsi al transito della Luna in Vergine, rende molto scorrevole la gestione degli impegni. Abbiamo voglia di metterci in gioco, senza lasciarci demotivare da dubbi e incertezze? Facciamolo.
Acquario
I problemi burocratici, la gestione del denaro comune oggi sono preminenti. Con un atteggiamento conciliante, risolviamo qualche bega. Perché aspettare i segnali del corpo per migliorare lo stile di vita? Diamoci sotto adesso, preveniamo.
Pesci
Per riuscire nell’intento di confutare le critiche che ci vengono mosse, nel rispetto dell’interlocutore esibiamo i fatti. Parlano da soli. Togliamoci una bella soddisfazione, dando prova che il nostro acuto sesto senso ha una sua logica precisa.