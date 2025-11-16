Oggi su Rai 3 torna “Il Posto Giusto”: le anticipazioni

Le news dal mondo del lavoro a “Il Posto Giusto” con Giampiero Marrazzo e Simona Vanni in onda oggi su Rai 3

Domenica 16 novembre alle 13.00 su Rai 3 secondo appuntamento con “Il Posto Giusto”, il programma condotto da Giampiero Marrazzo e Simona Vanni, dedicato al mondo del lavoro e realizzato in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, grazie al contributo dell’Unione europea – Programma nazionale Giovani, donne e lavoro Fse+ 2021-2027.

Con l’esperto di politiche del lavoro Romano Benini si cercherà di capire come gli antichi mestieri possano essere trasmessi alle nuove generazioni, mentre Stefano Raia, dirigente del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, spiegherà come funziona e in quali casi viene utilizzato il meccanismo del “Workers Buyout”.

Ospiti in studio Nicola Lamberti, ideatore di una piattaforma che aiuta a ridurre gli sprechi alimentari, e Cristina Crestani, che racconterà la sua storia di cambiamento che l’ha portata a lasciare il posto fisso da ingegnere per seguire la sua passione per l’ambiente e per gli animali.

Con Laura Ferrari, della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, si scoprirà, invece, come fare per mettersi in proprio grazie al fondo per l’autoimpiego. La scrittrice Antonella Boralevi nella sua rubrica “Lavoro e sentimento” parlerà di Incertezza.

Nello spazio dedicato alle professioni del futuro, infine, Martina Socrate andrà alla scoperta dei nuovi mestieri dai nomi più singolari: chi è il “Cloud architect? Saranno ospiti in studio gli studenti della Fondazione Its Academy Green Tech di Torino.

Da quest’anno il programma ha un profilo Instagram: @ilpostogiustorai dove si potranno trovare informazioni su servizi e puntate, e contenuti extra. L’indirizzo mail è ilpostogiusto@rai.it. È possibile rivedere le puntate su Raiplay.