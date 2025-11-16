Oggi “A Sua Immagine” racconta l’impegno della Chiesa a sostegno degli ultimi

Nei giorni del Giubileo dei Poveri stamani su Rai 1 il programma “A Sua Immagine” racconta l’impegno della Chiesa a sostegno degli ultimi

In occasione del Giubileo dei Poveri, che nell’Anno Santo giunge alla sua nona edizione nel solco delle Giornate mondiali dedicate ai più bisognosi, “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, in onda domenica 16 novembre alle 9.30 su Rai 1, racconterà l’impegno della Chiesa a sostegno degli ultimi. Un aiuto concreto, radicato nel Vangelo, che si ispira alle vite dei santi e illumina l’azione quotidiana di tante realtà ecclesiali.

Ospite di Lorena Bianchetti sarà Eraldo Affinati, scrittore da anni impegnato nell’inclusione dei migranti attraverso la lingua e nella lotta alla povertà educativa, una piaga che esclude i più fragili dalla società e dalla piena realizzazione di sé. Interverrà anche Laura Stopponi, responsabile dell’Ufficio Europa di Caritas Italiana, che coordina la solidarietà nell’Europa dell’Est.

Numerosi servizi mostreranno il volto concreto della Chiesa accanto ai più bisognosi e racconteranno alcune delle figure più luminose della storia del cristianesimo.

Nel corso della puntata Paolo Balduzzi si collegherà in diretta dall’Aula Paolo VI, dove sarà servito il tradizionale pranzo per i poveri.

Alle 12.00 verrà trasmesso, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Leone XIV da Piazza San Pietro.