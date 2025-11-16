Le sostanze alla portata di tutti a “Genitori, che fare?” oggi su Rai 2

Ci sono droghe sottovalutate e alla portata di tutti. Se ne parla nella nuova puntata di “Genitori, che fare?”, programma della Direzione Approfondimento Rai condotto da Gianni Ippoliti, in onda domenica 16 novembre alle 17.00 su Rai 2.

Partecipano alla discussione Chiara Amirante, fondatrice della comunità Nuovi Orizzonti e scrittrice; Giorgio Di Lauro, già direttore del Dipartimento Dipendenze della ASL Napoli 2 Nord; Adele Di Stefano, psicologa e responsabile dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Salute Mentale e Dipendenze in ambito penale dell’ASL Roma 1, presso il carcere di Regina Coeli. In studio anche il dialogo aperto tra ragazzi e adulti per approfondire i rischi, le dinamiche e le modalità di prevenzione. Nel corso della puntata verrà proposta anche la testimonianza di Riccardo, che dopo una carriera di successo e una vita all’apparenza realizzata, è caduto nella dipendenza da droga e ha trovato nella comunità un percorso di recupero.