Il film “Il maestro giardiniere” oggi su Rai 4: la trama

Domenica 16 novembre Rai 4, in prima serata, si confronta con il thriller d’autore proponendo in prima serata il film di Paul Schrader “Il maestro giardiniere” (2022). Narvel Roth si prende cura con passione e meticolosità del vasto giardino della tenuta Gracewood. Norma, la proprietaria della tenuta, ha una grande stima di Narvel e per questo gli affida sua nipote Maya, orfana di madre e finita in un pericoloso giro di droga e criminalità.

Seppur riluttante, il giardiniere accetta l’incarico conscio che il suo oscuro passato potrebbe tornare a tormentarlo. Dopo “First Reformed” e “Il collezionista di carte”, lo stimato regista e sceneggiatore Paul Schrader torna a focalizzarsi sulla vita di un uomo solitario e misterioso che cerca la redenzione da un passato oscuro. Nel cast troviamo Joel Edgerton nel ruolo da protagonista, affiancato da Sigourney Weaver e Quintessa Swindell.