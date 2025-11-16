Il film “Il lupo e il leone” oggi su Rai Movie: la trama

Domenica 16 novembre, in prima serata (21:10), Rai Movie propone “Il lupo e il leone”, un’emozionante fiaba ecologica, sul legame indissolubile tra uomo e natura: la trama

Domenica 16 novembre, in prima serata (21:10), Rai Movie propone “Il lupo e il leone”, un’emozionante fiaba ecologica, sul legame indissolubile tra uomo e natura, diretta da Gilles de Maistre, già autore del film di grande successo “Mia e il leone bianco”.

Alma (Molly Kunz) è una giovane pianista che salva un cucciolo di lupo e uno di leone dopo essere tornata nella sua casa d’infanzia nei boschi canadesi.

I due animali crescono come fratelli, ma vengono separati da circostanze avverse. Determinati a riunirsi, intraprendono un viaggio avventuroso che cambierà per sempre il loro destino. Girato nell’incontaminata riserva naturale del lago Sacacomie, in Québec, il film si distingue per l’uso esclusivo di animali reali, senza effetti speciali.

Per filmare la reale crescita dei due cuccioli: Mozart (il lupo) e Dreamer (il leone), la produzione ha impiegato 36 mesi, rispettando il benessere animale durante le riprese. Paesaggi incantevoli e un messaggio che riguarda l’armonia tra specie diverse caratterizzano “Il lupo e il leone”, una storia per grandi e piccoli che invita a riflettere sul rispetto per la natura.

“Il lupo e il leone” (Le loup et le lion, Francia 2021) di Gilles de Maistre, con Molly Kunz, Graham Greene (II), Charlie Carrick, Derek Johnson, Rhys Slack.