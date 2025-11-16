Il film “Giordano Bruno” stasera su Rai Storia: la trama

Il film “Giordano Bruno”, per la regia di Giuliano Montaldo, in onda domenica 16 novembre alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Binario cinema”

Gli ultimi otto anni di vita del grande filosofo nolano. Li racconta il film “Giordano Bruno”, per la regia di Giuliano Montaldo, in onda domenica 16 novembre alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Binario cinema”.

Monaco appartenente all’ordine dei domenicani, condannato dalla Chiesa come eretico per le sue idee originali su Dio e natura, scienza e religione, Giordano Bruno sarà per questo scomunicato, incarcerato, torturato e bruciato, a Campo de’ Fiori, a Roma, il 17 febbraio del 1600.

Un vero e proprio martire della libertà di pensiero, che Montaldo offre come modello. Nel cast Gian Maria Volontè, Charlotte Rampling, Hans Christian Blech. Fotografia di Vittorio Storaro. Musiche di Ennio Morricone.