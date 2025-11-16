Emergenza povertà a “Sulla Via di Damasco” oggi su Rai 3

La puntata, di “Sulla via di Damasco”, condottra da Eva Crosetta, in onda domenica 16 novembre alle 7.30 su Rai 3, nel cuore del Giubileo dei poveri, sarà interamente dedicata alle persone che vivono il dramma della povertà

Emergenza povertà: sono 2,2 milioni le famiglie italiane colpite, secondo l’Istat. Un dato che impone a tutti di riflettere e agire. Questa puntata, di “Sulla via di Damasco”, condottra da Eva Crosetta, in onda domenica 16 novembre alle 7.30 su Rai 3, nel cuore del Giubileo dei poveri, sarà interamente dedicata alle persone che vivono il dramma della povertà, con un ospite d’eccezione: Fra Marcello Longhi, direttore dell’Opera San Francesco per i Poveri a Milano. Longhi parlerà della sua esperienza quotidiana con i poveri, delle sfide che si incontrano e della dignità della povertà.

È fuggito dalla guerra fa parte della moltitudine dei nuovi poveri che cercano una vita dignitosa, così il racconto straziante di Omer Malla Ali, medico sudanese di 31 anni, che ha dovuto lasciare la sua patria a causa della guerra civile. La sua storia è un appello alla solidarietà internazionale. E per la solidarietà anche un binario può diventare “casa”, come a Napoli dove Caritas e Ferrovie dello Stato accolgono, abbracciano, tendono una mano.

In coda al programma Fabrizio Salvati, un uomo che ha conosciuto la strada e la solitudine, leggerà alcuni passi della Dilexi te di Papa Leone.

“Sulla Via di Damasco” è il programma di approfondimento culturale e religioso dedicato al tema del cattolicesimo di Rai Cultura.