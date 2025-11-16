Dalle profondità marine a quelle del cuore a Kilimangiaro oggi su Rai 3

Gli abissi del mondo incontrano quelli del cuore nella nuova puntata di “Kilimangiaro”, condotta da Camila Raznovich e in onda domenica 16 novembre alle 16.45 su Rai 3

Gli abissi del mondo incontrano quelli del cuore nella nuova puntata di “Kilimangiaro”, condotta da Camila Raznovich e in onda domenica 16 novembre alle 16.45 su Rai 3. Il viaggio parte dalle profondità del mare, dove la storia che riposa nel silenzio degli abissi viene riportata alla luce da Andrea Murdock Alpini, primo ospite in studio. Subacqueo estremo ed esploratore di relitti, Alpini si immerge alla ricerca di testimonianze che racchiudono memorie storiche, moderne e contemporanee.

Con lui riaffiora la vicenda della Hmhs Britannic, la “gemella del Titanic”: da quasi 100 metri di profondità riemerge la storia della nave ospedaliera affondata durante la Prima guerra mondiale. L’esploratore racconterà anche l’epopea dell’Andrea Doria, fiore all’occhiello della marina italiana, naufragata nel luglio del 1956, e condurrà il pubblico dentro una sorprendente miniera sudafricana sommersa tra i 18 e i 40 metri, un vero labirinto sotterraneo che conserva le tracce della vita di chi vi lavorava.

Sull’intreccio imprevedibile tra satira e scienza, Barbascura X ha costruito il suo stile unico. Dallo schermo di YouTube al palcoscenico teatrale, il divulgatore porta la scienza anche negli studi di “Kilimangiaro”, guidando il pubblico tra curiosità e aspetti insoliti del mondo. Il viaggio parte dal Perù, dove il popolo Uros vive sul lago Titicaca, costruendo e abitando le proprie isole galleggianti; prosegue in Australia, seguendo il piccolo marsupiale kaluta rossa e le sue abitudini sorprendenti. Approda, infine, a un prodigio dell’intelligenza naturale: una straordinaria muffa in grado di ricreare la rete ferroviaria di Tokyo.

“Kilimangiaro” torna poi a immergersi nelle profondità, questa volta dell’animo, per poi risalire e spiccare il volo grazie all’unico mezzo capace di farlo davvero: l’amore. In studio, Massimo Gramellini, giornalista e scrittore, presenta il suo nuovo libro “L’amore è il perché”, un’educazione sentimentale che intreccia esperienze personali, dialoghi interiori e richiami alla filosofia greca.

Infine, l’amore diventa un vero e proprio inno all’Italia. Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura del Comune di Milano, ripercorre nel suo libro “Negli occhi la bellezza. 16 esperienze tra arte e natura da vivere prima dei 16 anni” i viaggi compiuti da adolescente – da Venezia alla Sicilia, dalla Val d’Aosta a Napoli fino ai Sassi di Matera – che tornano come flashback ricchi di emozioni e meraviglia. Un invito rivolto alle nuove generazioni a scoprire il Paese attraverso arte, natura e paesaggio, strumenti preziosi di crescita, consapevolezza e conoscenza di sé.