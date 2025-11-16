“Amerigo Vespucci: il nome del mondo nuovo” stasera su Rai 5 per “5000 anni”

Nuovo appuntamento con Giorgio Zanchini e “5000 anni e più. La lunga storia dell’umanità”, in onda domenica 16 novembre alle 21.20 su Rai 5

La spedizione di Vespucci è meno nota di quella di Colombo, eppure, il continente americano prende il nome dal banchiere ed esploratore Amerigo Vespucci. Ma qual è la verità su un italiano quasi sconosciuto? Era un impostore, come alcuni hanno affermato in seguito, o un audace navigatore che per primo riconobbe l’importanza della scoperta di Colombo?

Interrogativi al centro del nuovo appuntamento con Giorgio Zanchini e “5000 anni e più. La lunga storia dell’umanità”, in onda domenica 16 novembre alle 21.20 su Rai 5. Banchiere fiorentino, inviato a Siviglia nel 1491 dalla casa dei Medici per cui lavorava, Vespucci incontrò Colombo e contribuì a finanziare una spedizione per raggiungere l’Asia lungo la rotta occidentale. Fino alla morte, Colombo rimase convinto di essere sbarcato in India, ma Vespucci decise di verificare di persona.

Il suo resoconto su questo straordinario viaggio, “Mundus Novus”, fu un bestseller dell’epoca e, da esperto cartografo documentò gran parte della costa sconosciuta. Nel 1507, il cartografo tedesco Martin Waldseemüller compilò una mappa mondiale in cui annotò un nome su questo nuovo continente: America. Insieme a Giorgio Zanchini, in studio, Alessandro Vanoli.