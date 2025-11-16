Luca Barbareschi ad “Allegro ma non troppo” su Rai 3 si interroga sul significato di ribellione oggi. Contro chi e contro cosa ci si ribella ai tempi degli smartphone?

Nuova puntata del “night show” di Rai Cultura condotto da Luca Barbareschi: domenica 16 novembre, in seconda serata su Rai3, torna “Allegro ma non troppo”, per cercare di capire cosa sia la ribellione oggi.

Che senso ha alzare la voce, sfidare le regole, rompere con il sistema, quando non è più chiaro contro chi o contro cosa ribellarsi? Contro il glutine? Il patriarcato? O contro il capitalismo delle Big Tech impugnando l’ultimo smartphone? Nell’epoca dei “like” e del conformismo travestito da trasgressione, la ribellione sembra essersi trasformata in linguaggio pubblicitario: la protesta diventa brand, la trasgressione un hashtag. Ma che cos’è davvero la ribellione in un tempo in cui si protesta su Instagram, ci si indigna per ore sui social e poi si torna alla routine quotidiana?

Barbareschi rifletterà sul tema proponendo un viaggio provocatorio nella contraddizione del nostro tempo, con lo storico Giordano Bruno Guerri, con l’attrice Vittoria Schisano e grazie a qualche incursione dal pubblico.

“Allegro ma non troppo” è una produzione di Rai Cultura, realizzata da Ballandi. La regia è di Maria Laura De Stefano.