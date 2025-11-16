“A Sua Immagine. Viaggio nel Giubileo” oggi fa tappa al Quirinale

“A Sua Immagine. Viaggio nel Giubileo” oggi su Rai 1 racconta la storia del palazzo del Quirinale. Poi un collegamento da Castel Gandolfo

Domenica 16 novembre, alle ore 9.20 su Rai1, nuovo appuntamento con “A Sua Immagine. Viaggio nel Giubileo”, una serie di appuntamenti di Rai Cultura che ci conducono alla scoperta del Giubileo 2025.

Nel cuore di Roma, tra incantevoli giardini e sale solenni, il Quirinale rivela il suo volto meno conosciuto: quello dei Papi. In questa puntata raccontiamo la storia segreta del Palazzo che dal 1946 è la sede ufficiale della presidenza della Repubblica e che, per oltre tre secoli, è stato residenza pontificia e sede di quattro conclavi.

Da una terrazza che domina la città, con la cupola di San Pietro che si staglia in lontananza, Lorena Bianchetti conduce i telespettatori all’interno di quello che, per diverso tempo, è stato centro diplomatico e spirituale. Con Francesca Tesoriere e Roberto Wellman, storici dell’arte, andrà alla scoperta della magnificenza della Sala dei Corazzieri, della spiritualità della Cappella Paolina, che ha le stesse dimensioni della Cappella Sistina e che è stata teatro dei Conclavi, e della Loggia delle Benedizioni, da cui i Papi si affacciavano per la prima volta dopo l’elezione.

Nel corso della puntata, Paolo Balduzzi sarà in collegamento dai Giardini delle Ville Pontificie di Castel Gandolfo, per far conoscere l’iniziativa del Borgo Laudato si, dove i valori del Giubileo, l’accoglienza e la custodia del creato si intrecciano in un luogo da sempre caro ai Pontefici.