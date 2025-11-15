Tennis, Coppa Davis: con Berrettini e Cobolli c’è Sonego

Tennis, l’Italia in Coppa Davis senza Sinner e Musetti, con Berrettini e Cobolli c’è Sonego. Volandri a Bologna porta la squadra B (comunque fortissima)

Ci sarà Lorenzo Sonego al posto di Lorenzo Musetti a Bologna per la Coppa Davis. Questa la decisione di Filippo Volandri, capitano del Team Italia Lavoropiù, per la Final 8 in programma dal 18 al 23 novembre. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta e in chiaro su SuperTennis. Rai 1 si aggiungerà nella trasmissione degli incontri dell’Italia in semifinale e in finale nel caso in cui gli azzurri riuscissero a superare l’Austria nei quarti.

Sonego ha esordito il 26 novembre 2021 a Torino contro gli Stati Uniti battendo Reilly Opelka 6-3 7-6(4). Finora ha disputato 11 sfide in maglia azzurra giocando 9 match in singolare (6 vittorie, 3 sconfitte) e 3 in doppio (3 vittorie). Ha fatto parte della squadra che ha conquistato la Coppa Davis nelle finali di Malaga 2023, vincendo in doppio con Jannik Sinner i match decisivi nei quarti di finale contro l’Olanda (battendo Koolhof/Griekspoor 6-3 6-4) e in semifinale contro la Serbia (vittoria su Djokovic/Kecmanovic 6-3 6-4). Nell’edizione 2023 il torinese è stato decisivo nella fase a gironi. I suoi successi proprio a Bologna contro il Cile, hanno avuto un peso determinante nella qualificazione degli azzurri per la Final 8.

Volandri potrà quindi contare su Sonego, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini in singolare, mentre i doppisti saranno gli specialisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)