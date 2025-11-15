Su Rai Movie “Tutta un’altra vita”: si ride con Enrico Brignano, la trama del film

Una commedia all’italiana di nuova generazione: sabato 15 novembre alle 21.10 Rai Movie propone “Tutta un’altra vita” di Alessandro Pondi

Una commedia all’italiana di nuova generazione: sabato 15 novembre alle 21.10 Rai Movie propone “Tutta un’altra vita” di Alessandro Pondi, con Brignano protagonista nel ruolo di Gianni, tassista con moglie e due figli, la cui vita scorre modesta in un piccolo appartamento romano, tra mutuo, bollette e ordinaria amministrazione. Un giorno però due facoltosi clienti in partenza per le Maldive dimenticano nel suo taxi le chiavi della loro lussuosa villa.

Per Gianni inizia una seconda vita in cui tra feste in piscina e auto costose diventa l’amante di una bellissima ragazza. Ma i proprietari prima o poi torneranno. Dal “Conte Max” in poi, il tema del furto d’identità ha nutrito negli anni il cinema italiano e i suoi protagonisti. Enrico Brignano nell’interpretazione di Gianni, tassista frustrato che vuole cambiare la sua vita, trova una giusta combinazione di comicità romana e versatilità, anche perché ben sostenuto dal resto del cast che comprende Ilaria Spada, Paola Minaccioni e Maurizio Lombardi.