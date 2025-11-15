Su Rai 1 al via la terza stagione di Linea Verde Bike

Torna oggi su Rai 1 il programma “Linea Verde Bike”, in partenza la terza stagione. Si comincia dalla costa abruzzese

Al via la terza stagione di “Linea Verde Bike”, in onda da sabato 15 novembre alle 12 su Rai 1. La trasmissione è condotta da Federico Quaranta e Giulia Capocchi che, in sella alle rispettive biciclette, saranno pronti ad affrontare nuovi viaggi nel cuore della provincia italiana, lungo percorsi ciclabili che raccontano la storia e la geografia del paese, in nome di una filosofia sostenibile e “green”.

Nella prima tappa i conduttori saranno sulla costa abruzzese alla scoperta della Costa dei Trabocchi, una zona punteggiata da pali di legno e palafitte che emergono dall’acqua, simboli di un modo di vivere radicato, tra amore per il mare e storie d’altri tempi.

La pista ciclabile permette di attraversare tutta la regione da nord a sud, dalle Marche al Molise, offrendo paesaggi autentici tra spiagge, pinete, borghi marinari e riserve naturali lungo l’Adriatico.

In questa terra, risuona il pensiero di Gabriele D’Annunzio, il poeta che amava l’Abruzzo come un’anima gemella.