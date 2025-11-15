Stasera su Rai 2 la SWAT con “Caccia aperta” e “Los Altos”

Stasera in prima visione Tv su Rai 2 torna la serie SWAT con gli episodi intitolati “Caccia aperta” e “Los Altos”: la trama
Sabato 15 novembre 2025 alle 21:20 su Rai 2 in prima visione Tv torna la serie SWAT con l’ottava stagione.
In “Caccia aperta”, Hondo apre la porta di casa e si trova di fronte un ragazzino che vuole ucciderlo. Riesce a disarmarlo e scopre da lui che esiste una taglia, di un milione di dollari, sulla sua testa.
A seguire in “Los Altos”, due killer torturano e uccidono due camionisti in un’area di sosta, nel tentativo di recuperare qualcosa che questi avrebbero dovuto trasportare. La Squadra Venti della Swat scopre che c’è di mezzo un cartello della droga, in cerca di un carico di cocaina scomparso.