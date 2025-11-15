“Sisu – L’immortale”, un action movie finlandese, stasera su Rai 4: la trama

Presentato in anteprima al Toronto International Film Festival del 2022, “Sisu – L’immortale” stasera su Rai 4: la trama

Durante gli ultimi giorni della Seconda Guerra mondiale, un cercatore d’oro solitario si scontra con uno squadrone di soldati nazisti nelle terre selvagge della Lapponia finlandese. I nazisti hanno la meglio e gli rubano l’oro, ma si rendono presto conto di aver pestato i piedi alla persona sbagliata perché l’uomo che hanno derubato è un veterano di guerra soprannominato l’Immortale. E’ la storia dell’action movie “Sisu – L’immortale”, in onda sabato 15 novembre alle 21.20 su Rai 4.

Presentato in anteprima al Toronto International Film Festival del 2022, “Sisu – L’immortale” è un singolare film di nazionalità finlandese che trova una originale personalità nella fusione tra il western e il cinema bellico, con importanti innesti pulp che puntano sulla violenza bruta e l’esagerazione splatter, facendone un’opera pop divertente e divertita. Alla regia c’è Jalmari Helander, già artefice del cult natalizio “Trasporto eccezionale” e dell’action con Samuel Jackson “Big Game – Caccia al Presidente”. Nel ruolo dell’implacabile protagonista c’è Jorma Tommila, lunga carriera da caratterista e qui in un ruolo di grande rilievo. Il film ha avuto un sequel appena presentato al Sitges Film Festival.