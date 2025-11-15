Pierluigi Pardo ballerino per una notte a “Ballando con le stelle” su Rai 1

Stasera in prima serata su Rai 1 torna “Ballando con le stelle” con Milly Carlucci. Pierluigi Pardo ballerino per una notte

E’ il giornalista sportivo Pierluigi Pardo, che si esibirà in un valzer con Sara Di Vaira, il ballerino per una notte dell’ottavo appuntamento con “Ballando con le stelle”, condotto da Milly Carlucci affiancata dal campione olimpico Massimiliano Rosolino e in onda sabato 15 novembre alle 21.30 su Rai 1.

Per la gara, la puntata di sabato scorso è stata vinta da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice che hanno guadagnato 10 punti, mentre la coppia formata da Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale è stata eliminata. All’inizio della puntata di sabato 15, invece, si sfideranno al televoto Filippo Magnini con Alessandra Tripoli e Marcella Bella con Chiquito, insieme alla coppia formata da Andrea Delogu e Nikita Perotti. Andrea tornerà dunque in pista con l’abbraccio di tutta la famiglia di Ballando con le Stelle.

Come sempre, al termine della puntata, una coppia potrebbe essere eliminata, ma tutte, a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara. Molte saranno le prove che le coppie in gara affronteranno ogni sabato sera: balli caraibici, standard, latino-americani, ma non solo perché dovranno anche sottoporsi a prove a sorpresa che saranno valutate dalla giuria di esperti e da quella popolare. A guidare la giuria in studio, come sempre, Carolyn Smith. e, al suo fianco, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli.

Al fianco di Rossella Erra, invece, ci sono Sara Di Vaira e Matteo Addino sempre nella veste di “Tribuni del popolo”. Le tre voci avranno la possibilità di contestare le votazioni e in una fase della gara di smentirle premiando qualcuno dei concorrenti “penalizzati”. Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le proprie coppie preferite direttamente sui social network, dai profili ufficiali di Ballando con le stelle. Non manca il principe del tesoretto, Alberto Matano, conduttore di “Vita in Diretta”.

La musica di ogni singola puntata è affidata come sempre alla Paolo Belli Big Band. I brani, suonati live, sono riarrangiati e adattati da Luigi Saccà secondo gli stili di ballo che in ogni puntata le coppie in gara presentano in pista.

“Ballando con le Stelle” in questa ventesima edizione approda in Calabria. Questo sabato su RaiPlay alle ore 10.00 le immagini delle bellezze paesaggistiche della regione calabrese accompagneranno le esibizioni dei ballerini nella puntata di “Ballando on the Road”, fortunato spin-off di “Ballando con le Stelle” condotto da Milly Carlucci con Matteo Addino al fianco di Carolyn Smith, presidente di giuria di ‘Ballando con le Stelle’, Guillermo Mariotto e Fabio Canino. Ballando On The Road” è realizzato nell’ambito della convenzione tra Rai Com e Regione Calabria – Dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission.

Per tutti coloro che desiderano rivedere le esibizioni delle coppie in gara, ricordiamo che è attivo il sito del programma: www.ballandoconlestelle.rai.it. Infine, per gli approfondimenti sul programma e scoprire tutte le curiosità del dietro le quinte, c‘è “Ballando Segreto” che sta facendo registrare numerosissime numeri di visualizzazioni su RaiPlay.