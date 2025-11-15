Oroscopo di oggi, sabato 15 novembre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, sabato 15 novembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
L’orario di lavoro si protrae oltre il dovuto? Possiamo battagliare oppure aderire alle necessità straordinarie, a meno che non diventi un’abitudine. Riusciamo a dare un bel contributo nell’attività, dimentichiamo il protocollo e sfruttiamo le nostre migliori qualità.
Toro
Un moto di gratitudine verso la Luna in Vergine, che ci rimette in asse con il suo richiamo al buonsenso e alla praticità. Progetti fattibili e redditizi. Ideale per portare a termine con successo le incombenze consuete, per trascorrere una serata piacevole.
Gemelli
Che non sarà una giornata in discesa lo annuncia la Luna in Vergine. Momenti di freddezza con parenti, soci e vicini. Piccoli malesseri. Casa, carriera e obblighi domestici, c’è poco spazio per tutto il resto, divertimenti e amici compresi
Cancro
Portati a termine i nostri impegni quotidiani, con la coscienza a posto è bene staccare la spina, e dedicarci anima e corpo alla persona amata. Possiamo rendere con estrema gioia un servizio a qualcuno che a suo tempo ci ha fatto ben più di un favore.
Leone
Oggi meglio non fare investimenti, acquisti o movimenti di denaro. Rischiamo di essere poco astuti e troppo precipitosi per valutarli attentamente. Piccole cose, semplicità, cure prodigate a noi stessi e ai nostri cari. Concentriamoci sulle faccende pratiche.
Vergine
Senso pratico, capacità critiche, efficienza. Un colpo al cerchio e uno alla botte: con un po’ di fatica, sbrighiamo i doveri senza trascurare chi amiamo. Digestione difficile? Mangiamo leggero e se possibile, facciamo un po’ di moto dopo i pasti. Ottima la bicicletta.
Bilancia
Aggiungiamo alla nostra capacità di giudizio, all’intelligenza, un buon intuito. Sappiamo cogliere con prontezza quello che ci si aspetta da noi. Lo scambio di idee ha un valore costruttivo, specie se diamo il giusto valore alle opinioni dell’altro.
Scorpione
Con il sostegno della Luna in Vergine oggi possiamo tranquillamente rilassarci. Apprezziamo ciò che è dolce senza bisogno di stare sulla difensiva. Sbrogliamo le matasse quotidiane e occupiamoci della persona che ci sta accanto con tenerezza e trasporto.
Sagittario
Familiari e superiori oggi sono piuttosto esigenti. Non vogliono sentir né scuse né ragioni e pretendono da noi un impegno maggiore. I soliti rapporti e le solite faccende ci appaiono soffocanti? Allarghiamo la visuale, guardiamo oltre.
Capricorno
Abbiamo l’opportunità di chiarire delle questioni in ambito amoroso o familiare, non perdiamola per orgoglio. Doni inaspettati, spostamenti piacevoli. Nella coppia facciamo cadere le resistenze e lasciamoci andare! Torneremo a sorridere, volendo si può.
Acquario
Dopo gli alti e bassi dei giorni precedenti, un attimo di pausa e di tranquillità. Riserviamo ai nostri amici a quattro zampe qualche coccola in più. Occupiamoci di casa, faccende e delle finanze. Tirando le somme, potremmo trovare una gradita sorpresa.
Pesci
Affidiamoci a Venere in Scorpione per ammorbidire i contrasti in famiglia e nella professione. La lucidità oggi non è il nostro forte, ma il cuore non sbaglia. Prendiamo la giornata così come viene, afferrando al volo i piccoli momenti di piacere che ci offre.