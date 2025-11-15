Napoli: la 51enne Nunzia Cappitelli trovata morta nel suo appartamento, ipotesi femminicidio


Napoli, la 51enne Nunzia Cappitelli trovata morta dall’uomo che aveva denunciato per maltrattamenti. Gli inquirenti ipotizzano l’ennesimo femminicidio

bibbiano polesine

Il corpo senza vita di una donna, Nunzia Cappitelli, 51 anni, è stato trovato nel pomeriggio di ieri nella sua abitazione in piazza Sant’Alfonso, nel quartiere di Piscinola a Napoli. A dare l’allarme è stato un amico che – ha poi raccontato agli inquirenti – avrebbe trovato la porta socchiusa e, entrando, avrebbe scoperto la donna a terra, con una profonda ferita alla testa e una bottiglia di vetro rotta accanto al corpo.

La polizia ha immediatamente avviato le indagini. L’ipotesi del femminicidio è sul tavolo: sul corpo ci sarebbero elementi compatibili con una morte violenta. Cappitelli – scrive Repubblica – era separata e aveva avuto una relazione proprio con il ragazzo che l’ha ritrovata: un 21enne della provincia di Napoli, già denunciato dalla donna in passato per episodi di violenza. A suo carico era stato attivato il codice rosso, che gli imponeva di non avvicinarsi a lei.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)