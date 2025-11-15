Massimo Di Maio e Rossana Berardi ai vertici di AIOM

Passaggio del testimone alla guida di AIOM, l’Associazione Italiana di Oncologia Medica. Entra in carica come presidente il professor Massimo Di Maio

Entra in carica come presidente il professor Massimo Di Maio. Napoletano ma torinese d’adozione, classe 1975, Di Maio è professore ordinario di Oncologia Medica presso il Dipartimento di Oncologia dell’Università di Torino e Direttore dell’Oncologia Medica Universitaria dell’Ospedale Molinette, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino.

Rossana Berardi è il nuovo Presidente Eletto, Nicola Silvestris Segretario Nazionale e Nicla La Verde Tesoriere.

Rossana Berardi è professore ordinario di Oncologia Medica presso l’Università Politecnica delle Marche e Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica.

Il Direttivo Nazionale 2025/2027 è composto da: Antonella Brunello, Chiara Cremolini, Carmen Criscitiello, Alessandra Fabi, Luigi Formisano, Lorena Incorvaia, Marcello Tiseo, Dario Trapani.

Francesco Perrone è il nuovo Presidente di Fondazione AIOM. Perrone è Direttore della Struttura Complessa Sperimentazioni Cliniche dell’Istituto Tumori Pascale di Napoli.