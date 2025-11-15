“Linea Verde Storie, Sentieri d’acqua” su Rai 1 alla scoperta della Valchiavenna

Un territorio modellato e unito dall’acqua. È quello della Valchiavenna, nell’estremo nord della Lombardia. Un luogo esplorato da Livio Beshir e Giulia Capocchi nel nuovo viaggio di “Linea Verde Storie, Sentieri d’acqua” su Rai 1

Un territorio modellato e unito dall’acqua. È quello della Valchiavenna, nell’estremo nord della Lombardia. Un luogo esplorato da Livio Beshir e Giulia Capocchi nel nuovo viaggio di “Linea Verde Storie, Sentieri d’acqua”, in onda sabato 15 novembre alle 11.25 su Rai 1. Dalle sorgenti alpine al corso del fiume Mera, l’acqua diventa il filo conduttore di un racconto che intreccia natura, storia, tradizione e innovazione: dai borghi di Chiavenna e Piuro al rinascimentale Palazzo Vertemate Franchi, dalla lavorazione della pietra ollare fino ai celebri crotti, cavità naturali e semi-naturali all’interno di ammassi rocciosi, utilizzati storicamente come cantine naturali per la conservazione di prodotti tipici. Tra paesaggi e storie di vita, “Linea Verde Storie, Sentieri d’acqua” mostrerà come, in Valchiavenna, l’acqua non è solo elemento naturale, ma identità, memoria e futuro.