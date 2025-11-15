Linea Verde Italia su Rai 1 oggi è a Ascoli Piceno

Ascoli Piceno ed i suoi dintorni saranno i protagonisti della nuova puntata di Linea Verde Italia, in onda su Rai1 sabato 15 novembre alle 12.30

Ascoli Piceno ed i suoi dintorni saranno i protagonisti della nuova puntata di Linea Verde Italia, in onda su Rai1 sabato 15 novembre alle 12.30. Un viaggio per scoprire, insieme ai conduttori Monica Caradonna e Tinto, la “Città delle cento torri”, gioiello delle Marche, che è molto più di una città d’arte. Immersa in un paesaggio naturale di rara bellezza, Ascoli Piceno è oggi un modello di sviluppo sostenibile e innovativo, capace di coniugare la sua storia millenaria con una visione moderna e lungimirante del territorio.

Monica Caradonna racconterà una città in cui negli ultimi tempi le antiche tradizioni stanno, sempre di più, incontrando l’innovazione; esempio di ciò il progetto di una start up impegnata nel campo della fabbricazione digitale per la produzione di elementi architettonici come l’arredo urbano ed il design outdoor riutilizzando le macerie derivanti dal terremoto del 2016.

Tinto, nei boschi di Colle San Marco, in compagnia di guide e cani esperti, andrà alla ricerca del tartufo, eccellenza dell’enogastronomia italiana che celebra l’identità e la qualità del nostro Paese in tutto il mondo.

Monica Caradonna farà poi un viaggio nel mondo dell’olio extravergine di oliva visitando gli uliveti secolari ed un’azienda, dove convivono due anime, quella della tradizione, con i vecchi frantoi a macine in pietra, e quella della modernità, con gli impianti di estrazione di ultima generazione. Il tour si concluderà con l’esperienza della preparazione dell’oliva ascolana, prodotto DOP conosciuto in tutto il mondo per la sua polpa soda, il gusto delicato e il perfetto equilibrio tra dolcezza e sapidità che viene consumato in salamoia o nella versione ripiena e fritta.

Tinto farà invece una gita fuori porta a Montefiore dell’Aso, uno dei borghi più belli d’Italia, famoso in tutto il mondo per la sua infiorata. Per Linea Verde Italia gli abitanti di questo affascinante borgo riprodurranno alcune opere di arte effimera.

Ascoli Piceno è uno dei luoghi più incantevoli del centro Italia, un museo a cielo aperto dove il travertino, la pietra chiara e porosa che riveste i suoi palazzi, le sue chiese e le sue piazze diventa simbolo stesso della città, evocando storie di civiltà, di arte e di orgoglio locale. Monica Caradonna incontrerà uno degli artisti più eclettici di Ascoli Piceno e dell’Italia intera che, sin da bambino, scolpisce il travertino con cui realizza opere d’arte contemporanea di grande bellezza.