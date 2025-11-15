“Last Swim” di Sasha Nathwani in streaming da oggi su RaiPlay: la trama

Esordio cinematografico del regista britannico Sasha Nathwani, il film “Last Swim” è dispobile da sabato 15 novembre su RaiPlay

Esordio cinematografico del regista britannico Sasha Nathwani, il film “Last Swim” è disponibile da sabato 15 novembre su RaiPlay. Presentato in anteprima mondiale alla 74ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, nella sezione Generation 14plus, “Last Swim” ha conquistato pubblico e critica per la sensibilità con cui ritrae l’adolescenza contemporanea e per la capacità di raccontare l’incontro fra culture e identità diverse nella Londra di oggi.

La pellicola racconta l’ultima giornata di libertà di Ziba, un’adolescente anglo-iraniana brillante e sensibile, alle prese con la scoperta di sé e con una decisione capace di cambiare per sempre la sua vita. È il giorno dei risultati degli esami di maturità, e Ziba, unica del suo gruppo di amici ad aver ottenuto ottimi voti, decide di festeggiare attraversando Londra insieme a Tara, Shea, Merf e Malcolm. Tra una corsa nei parchi, momenti di leggerezza e un’attesa crescente per un raro evento astronomico, la giovane vive il suo “ultimo tuffo” nell’adolescenza, mentre dentro di lei si agita un segreto che la costringe a confrontarsi con la paura del futuro e con la perdita del controllo.

Nathwani, nato a Londra da madre iraniana e padre indiano e laureato alla Tisch School of the Arts di New York, firma insieme alla sceneggiatrice Helen Simmons una storia nata durante la pandemia, in cui la protagonista incarna una generazione sospesa tra desiderio di vita e timore di non farcela.

Il cast vede protagonista Deba Hekmat nel ruolo di Ziba, affiancata da Narges Rashidi, Denzel Baidoo, Solly McLeod, Lydia Fleming, Jay Lycurgo e Michelle Greenidge. La fotografia è firmata da Olan Collardy, il montaggio da Stephen Dunne, le scenografie da Julija Fricsone-Gavriss, i costumi da Natalie Caroline Wilkins, le musiche originali da Federico Albanese e il suono da George Castle. Il film è prodotto da Campbell Beaton, Bert Hamelinck, Nisha Mullea, Sorcha Shepherd, Helen Simmons e James Isilay per Caviar London e Pablo and Zeus, con la presentazione di Screencrib e la collaborazione dei produttori esecutivi Ruby Walden, Kelly Peck, Jess Ozeri, Max Fisher e Liam Johnson.