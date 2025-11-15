La madre di Alberto Trentini al governo: “Si è fatto troppo poco”

La madre di Alberto Trentini al Governo: “Si è speso troppo poco per Alberto. A mio figlio è stato tolto un anno di vita. È un’ingiustizia di cui non sappiamo darci pace”

“Fino ad agosto il nostro governo non aveva ancora avuto alcun contatto telefonico con il governo venezuelano. Fino ad agosto. E questo dimostra quanto poco si sono spesi per mio figlio”. Lo ha detto Armanda Colusso, madre di Alberto Trentini, il cooperante veneto detenuto da 365 giorni in Venezuela, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Marino a Milano. “Voglio ricordare che a mio figlio è stato tolto un anno di vita. È un’ingiustizia di cui non sappiamo darci pace”, ha aggiunto.

PD SENATO: “UN ANNO DI SILENZIO DA PARTE GOVERNO, ALBERTO LIBERO ORA”

“Un anno senza Alberto, un anno di carcere in Venezuela, un anno di solitudine della sua famiglia, un anno di silenzio da parte del governo. Il quadro geopolitico non può essere un alibi per non fare l’impossibile per avere Alberto Trentini di nuovo a casa. Un anno come il primo giorno: Alberto libero. Ora”. Così le senatrici e i senatori del Partito Democratico nella Commissione Diritti Umani, Susanna Camusso, Cecilia D’Elia, Tatjana Rojc, Filippo Sensi, in occasione dei 365 giorni di prigionia in Venezuela di Alberto Trentini.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)