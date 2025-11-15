La 31enne Axenia Manoli trovata morta nei pressi di un bosco nel comune di Cave

Trovato senza vita il corpo di Axenia Manoli: era in un bosco nel comune di Cave. Al momento, l’ipotesi degli investigatori è che possa trattarsi di un gesto volontario

È giallo sul ritrovamento del corpo senza vita di Axenia Manoli, trovata morta nei pressi di un bosco nel comune di Cave. A denunciare la scomparsa della donna, 31 anni di origini moldave, è stato il marito il giorno prima. Stando a quanto riportato da Rai News, la donna, che viveva a Valmontone, prima di sparire avrebbe portato i figli a scuola per poi allontanarsi sulla sua auto. Al momento, l’ipotesi degli investigatori è che possa trattarsi di un gesto volontario.

Sconvolta la comunità di Cave. Su Facebook le parole del sindaco e dell’amministrazione comunale: “Esprimiamo profondo cordoglio per il tragico ritrovamento della giovane concittadina, Axenia Manoli, scomparsa nelle scorse ore. In questo momento di grande dolore, ci stringiamo con sincera vicinanza alla famiglia, ai suoi affetti più cari e a tutta la comunità colpita da questa perdita improvvisa. Un sentito ringraziamento va alla cittadinanza attiva che, fin dalle prime ore, si è mobilitata con generosità e partecipazione, dimostrando ancora una volta il grande senso di solidarietà che contraddistingue la nostra città. L’Amministrazione comunale di Cave è unita nel dolore e nella solidarietà e ribadisce la propria vicinanza alla famiglia, confermando l’impegno nel restare presente e disponibile a offrire supporto in ogni forma possibile”.

