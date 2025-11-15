Il film “No Other Land” in prima visione su Rai 3: la trama

La lotta di un popolo per la propria sopravvivenza nel film “No Other Land”, in prima visione stasera su Rai 3: la trama

Vincitore del Premio Oscar per il miglior documentario, “No Other Land” è proposto sabato 15 novembre, alle 21.20, in prima visione su Rai 3. Cisgiordania. La regione di Masafer Yatta è stata destinata a diventare un poligono di tiro e un centro di addestramento militare: l’esercito israeliano ha l’ordine di distruggere i villaggi e le comunità palestinesi del territorio.

Per cinque anni, dal 2019 al 2024, l’attivista Basel Adra ha filmato la progressiva cancellazione delle case e delle strutture ritenute abusive dal governo di Tel Aviv. Al giovane palestinese si è unito, nel lavoro di documentazione, il giornalista israeliano Yuval Abrahm. Insieme raccontano una storia dura e commovente, fatta di violenza e resistenza, che rappresenta anche una prospettiva di solidarietà e alleanza di due popoli divisi dalla storia e dalla politica.

Diretto da un collettivo israelo-palestinese formato da Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham e Rachel Szor, Patrocinato nella sua distribuzione da Amnesty International e sostenuto da Medici Senza Frontiere, “No Other Land” documenta con immagini e testo la lotta di un popolo per la propria sopravvivenza, e il tentativo di superare col dialogo fra persone una tensione politica e militare che da anni affligge la Palestina, Israele e di riflesso tutto il mondo.