Il film “Il bidone” stasera su Rai Storia: la trama

Un film firmato da Federico Fellini, scritto con Ennio Flaiano e Tullio Pinelli: è “Il bidone”, in onda sabato 15 novembre alle 21.10 su Rai Storia: la trama

Un film firmato da Federico Fellini, scritto con Ennio Flaiano e Tullio Pinelli: è “Il bidone”, in onda sabato 15 novembre alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Cinema Italia”. Presentato senza successo al Festival del Cinema di Venezia del 1955, il film ha per protagonisti tre truffatori, Augusto, Picasso e Roberto, specializzati appunto in “bidoni”, tra finti tesori e case immaginarie da promettere – dietro compenso – a baraccati creduloni. Un’attività che, però, entrerà presto in crisi, senza nessun lieto fine. Nel cast, Broderick Crawford, Giulietta Masina, Richard Basehart, Franco Fabrizi.