Il dott. Antonio Monaco vince la VI Edizione del Concorso “Ecce Homo” 2025 con il libro Gesù Teandrico

Il dott. Antonio Monaco premiato come Vincitore della VI Edizione del Concorso Letterario Internazionale “Ecce Homo” 2025 con il libro Gesù Teandrico

Rende (CS), 15 novembre 2025 – Importante riconoscimento per il dott. Antonio Monaco, originario di Napoli, premiato come Vincitore della VI Edizione del Concorso Letterario Internazionale “ECCE HOMO” per la sezione dedicata a Religione, Spiritualità e Ricerca Interiore. Il suo libro, “Gesù Teandrico” (Tgbook Editore), si è distinto tra le opere in concorso, ottenendo il primo posto nella categoria Testi su Religione e Spiritualità. La premiazione si è svolta a Rende (Cosenza), durante l’evento ufficiale organizzato dall’Associazione Socio-Culturale “Club della Poesia” di Cosenza, promotrice del prestigioso concorso internazionale.

Un riconoscimento di rilievo nel panorama spirituale e culturale

Il Concorso “Ecce Homo”, giunto alla sua sesta edizione, rappresenta oggi uno dei punti di riferimento per autori, poeti e studiosi che si confrontano con i temi della spiritualità, della ricerca interiore e della dimensione religiosa nella letteratura contemporanea. Quest’anno la scadenza iniziale del bando (31 maggio 2025) era stata prorogata al 30 giugno, registrando un numero particolarmente elevato di partecipanti provenienti da tutta Italia e dall’estero. La giuria, presieduta dal dirigente scolastico e saggista Rolando Perri, era composta da autorevoli figure del panorama letterario: Ciro Cianni, Elvira Dodaro, Teresa Esposito, Maria Gabriella Gallo, Valentina Iusi, Concetta Natoli e Gioconda Oliano. Dopo mesi di valutazioni, la giuria ha pubblicato gli esiti ufficiali, confermando Antonio Monaco come Vincitore assoluto della Sezione C – Testi su Religione e Spiritualità.

“Gesù Teandrico”: un’opera che esplora l’unione tra umano e divino

Il volume “Gesù Teandrico” ha colpito la giuria per l’approfondita analisi teologica e simbolica della natura teandrica di Cristo, ovvero dell’unione tra l’uomo e Dio. Secondo quanto emerso dalle schede di valutazione, l’opera è stata premiata per la ricchezza della ricerca storica e spirituale, la chiarezza divulgativa con cui affronta temi complessi, l’originalità della prospettiva proposta dall’autore e la profondità del percorso interiore che invita il lettore a compiere. Il premio è stato consegnato a Monaco nel corso della cerimonia ufficiale, alla presenza di autori, poeti e rappresentanti del mondo culturale calabrese.

Il concorso e i nomi premiati nelle altre categorie

La VI Edizione del Concorso “Ecce Homo” ha premiato decine di autori nelle diverse sezioni dedicate a poesia italiana, poesia in vernacolo, testi spirituali e componimenti ispirati al Cantico delle Creature. Tra i vincitori figurano, ad esempio, Vittorio Di Ruocco (Sezione Poesia in Italiano), Savino Morelli (Sezione Poesia in Vernacolo) e Ida Procopio (Sezione Tema – Il Cantico delle Creature). Sono state conferite inoltre numerose menzioni d’onore, premi della critica e riconoscimenti speciali anche ad autori provenienti da Spagna, Argentina, Romania, India, Brasile, Messico e Uruguay, confermando il carattere internazionale del concorso.

Una giornata di festa per la cultura e la spiritualità

Il Presidente del Premio, Andrea Fabiani, ha definito la VI edizione “una celebrazione della parola come strumento di dialogo spirituale e di ricerca dell’essenza umana”. La premiazione del dott. Antonio Monaco rappresenta, in questo contesto, un riconoscimento al suo lavoro di studio e divulgazione sul significato del divino nell’esperienza dell’uomo contemporaneo. L’elenco completo degli esiti della giuria e il bando ufficiale sono disponibili sulle piattaforme dedicate al Concorso Letterario Internazionale “Ecce Homo – Religione, Spiritualità, Ricerca Interiore”.