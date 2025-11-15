Giordano Bruno Guerri e Tosca a “La Confessione” oggi su Rai 3

Torna su Rai 3 sabato 15 novembre alle 20.20 “La Confessione”, il programma condotto da Peter Gomez con interviste a tutto tondo a personaggi della politica, dello spettacolo, del mondo della cultura e dello sport.

Primo ospite della puntata Giordano Bruno Guerri, storico e presidente del Vittoriale, la casa-museo in cui è vissuto e morto Gabriele D’annunzio, parlerà della sua infanzia, della carriera nel mondo televisivo degli anni Novanta e dell’origine di alcuni libri storici, come quello scritto con il primo brigatista pentito Patrizio Peci, senza dimenticare riflessioni sull’attualità.

A seguire la cantante e artista Tosca, che racconterà le sue origini nel quartiere romano della Garbatella, l’incontro con Renzo Arbore, la collaborazione con artisti come Dalla e Ron, la sua passione per il teatro-canzone e per l’insegnamento ai giovani artisti.