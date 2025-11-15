Benedetta De Luca ospite di “A Sua Immagine” oggi su Rai 1

È Benedetta De Luca, nata con una malattia congenita rara che colpisce una persona su sessantamila, l’ospite di Lorena Bianchetti nel nuovo appuntamento con “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, in onda sabato 15 novembre alle 16.00 su Rai 1. Nonostante le difficoltà, Benedetta non si è mai arresa e, grazie alla determinazione dei genitori e di un medico diventato il suo angelo custode, è riuscita a sopravvivere a 18 interventi e a realizzare i suoi sogni.

Per la sua disabilità, Benedetta ha subito bullismo e discriminazioni, ma non ha mai smesso di sorridere e oggi dedica la sua vita ad aiutare gli altri seguendo la sua grande passione per la moda inclusiva e la cura del corpo, con una linea di prodotti pensati per tutte le forme di disabilità.

A seguire, nuovo appuntamento con “Le Ragioni della Speranza”. Accompagnato dalle giovani Chiara e Martina, don Andrea Lonardo, direttore del Servizio per la Cultura della Diocesi di Roma, guida il pubblico in un viaggio alla scoperta della virtù teologale della fede. La puntata è ambientata a Roma, in particolare nella Basilica di San Clemente, un luogo che con il suo complesso archeologico rappresenta un vero tesoro nel mondo, un sito dove si è espressa la fede cristiana ai suoi albori.

Nel suo percorso tra arte, fede e bellezza don Andrea introduce i telespettatori al Vangelo della domenica.