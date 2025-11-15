“Bar Centrale” oggi su Rai 1 è a Naso, nel Messinese

È un bar di Naso (in provincia di Messina), borgo siciliano sospeso tra mare e monti dove i centenari sono il doppio rispetto alla media italiana, a ospitare il nuovo appuntamento con “Bar Centrale” oggi su Rai 1

È un bar di Naso (in provincia di Messina), borgo siciliano sospeso tra mare e monti dove i centenari sono il doppio rispetto alla media italiana, a ospitare il nuovo appuntamento con “Bar Centrale”, il programma prodotto dalla Direzione Intrattenimento Daytime in collaborazione con Stand by Me e condotto da Elisa Isoardi, in onda sabato 15 novembre alle 14.00 su Rai 1.

Terra d’origine di Lady Gaga in paese ha sede il Museo dei Nasi, emblema dell’ironia e della creatività che rendono unico lo spirito nasitano. Il Museo espone i nasi scolpiti di celebri siciliani, da Archimede a Pirandello, da Battiato a Lady Gaga. La puntata è arricchita dalle riflessioni dei quattro ospiti fissi: Serena Bortone, Rosanna Lambertucci, Gigi Marzullo e Davide Rondoni.