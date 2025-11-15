Amore e bugie a Ciao Maschio oggi su Rai 1

Oggi pomeriggio su Rai 1 torna il programma “Ciao Maschio”, tra amore e bugie. Ospiti Pino Insegno, Giorgio Mastrota e Salvo Sottile

Mentire, ma solo se a fin di bene, in una relazione si può? L’amore ammette piccole bugie? Se ne discute nella nuova puntata di “Ciao Maschio”, condotto da Nunzia De Girolamo, in onda sabato 15 novembre alle 17.10 su Rai 1.

I tre “maschi” protagonisti della trasmissione saranno Pino Insegno, Giorgio Mastrota e Salvo Sottile. Con loro, Edoardo Tavassi, con la sua irriverente ironia, e la musica delle Swingeresse.

In chiusura di programma, nel consueto spazio dedicato ai talenti, questa settimana è ospite la band Calomino e l’Ultracomplessino che proporrà una sua rilettura di un grande successo di Natalino Otto: “Mamma voglio anche io la fidanzata” .